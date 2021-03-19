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Шоу-бизнес

«Нет смысла скрывать»: Анастасия Стоцкая сделала откровенное признание

22:59 19 марта 2021
Стоцкая

Российская певица с украинскими корнями Анастасия Стоцкая два с половиной года назад развелась с мужем Сергеем Абгаряном. Долгое время супруги тщательно скрывали личные проблемы. Об этом пишет «Стархит».

По словам артистки, разрыв был сложным. Но сейчас Анастасия научилась воспринимать произошедшее адекватно. Самым главным для звезды является то, что Сергей был и остается хорошим отцом и дорожит семейными ценностями.

Абгарян каждый день видится с детьми. С бывшей супругой они тоже остались друзьями.

Стоцкая вышла замуж за Сергея Абгаряна в 2010 году. У пары есть сын Александр и дочь Вера.

Напомним, Анастасия Стоцкая родилась в Киеве. Когда ей было 10 лет, семья перебралась в Москву. Там Стоцкая начала свою певческую карьеру. В 2018 году ее фамилию внесли в «Чистилище» «Миротворца» за выступления на оккупированном Донбассе.

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