Будто роботы: Лиза и Гарри Галкины вызвали восторг, танцуя под саундтрек из фильма «Охотники за привидениями»

Дети Пугачевой и Галкина Гарри и Лиза всегда находят потехе час, несмотря на свой загруженный занятиями и обучением график. Особенно в том случае, если не прочь позабавиться и сам глава семьи.

На днях Максим Галкин показал, как Гарри и Лиза пустились в пляс под культовый саундтрек прошлого века — музыку из фильма «Охотники за привидениями».

Ребята не смогли устоять и устроили настоящую дискотеку. Сначала свой танец в стиле робота показал Гарри, а затем к нему присоединилась Лиза.

Получилось очень весело и по-доброму. Очевидно, что детям Пугачевой и Галкина любимая не одним поколением музыка пришлась по душе.

Пользователи сети в восторге от отпрысков Максима Галкина и Аллы Пугачевой.

«Хорошо, когда вся семейка на одной волне», «Крутышки», «Такие здоровские и зажигательные», «Весело у вас там», «Повезло детям — папа просто супер», «Откуда столько энергии к концу недели?», «Какие вы классные», — пришли в восторг в комментариях поклонники.

Напомним, Максим Галкин часто публикует в сети фото и видео своих детей. На днях появилось свежее видео, как Гарри говорил по телефону с названным дедушкой. Мальчик ведет беседу по-взрослому, консультирует деда по гаджетам и рассуждает на исторические темы.

Перед этим фанаты обсуждали ролик, в котором Лиза читает зажигательный рэп, посвященный любимой маме Алле.

Фото life24.pro/

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