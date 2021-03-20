«Пухлячок маленький»: оставшаяся без мужа Стоцкая показала редкие кадры с повзрослевшей дочкой

Российская певица Анастасия Стоцкая, тяжело пережившая развод с мужем, обнародовала в личном блоге видео со своей 3-летней дочкой Верой, которая занимается английским со специально нанятой для этого няней.

38-летняя артистка не любит делиться в сети кадрами из личной жизни, поэтому этот случай является редким.

В ролике ребенок мило общается с воспитательницей, проявляя старание в овладении незнакомым языком.

«Пухлячок ты мой маленький!» — подписала певица свой пост.

Наследница Анастасии родилась в браке с ресторатором Сергеем Абгаряном. Также у певицы есть 10-летний сын Саша. Оба ребенка обладают яркой внешностью — большими глазами и черными волосами, как у их отца.

Напомним, что родившая в Киеве певица внесена в базу сайта «Миротворец» за концерт в оккупированном Донецке, посвященном празднованию дня российских военных преступников и российских оккупантов.

Фото Instagram/100tskaya

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