Звезду порнофильмов обвинили в отравлении человека парами от ядовитой жабы

Известному испанскому порноактеру Начо Видалю предъявили обвинения в непредумышленном убийстве, совершенном при очень странных обстоятельствах. Об этом пишет CNN.

Сообщается, что к Видалю обратился его товарищ, фотограф Хосе Луис Абад и попросил помощи в избавлении от кокаиновой зависимости. Видаль ответил, что знает средство, которое поможет фотографу очиститься от наркотиков и забыть о них навсегда.

В качестве средства порноактер предложил другу еще одно наркотическое средство — ядовитую галлюциногенную жабу Буфо.

Во время шаманского сеанса, который включал взаимодействие с этой жабой, фотограф вдруг почувствовал себя плохо и умер, причем никто из присутствовавших на «ритуале» не оказал мужчине помощи. Оказалось, что скончался мужчина в результате инфаркта миокарда.

Испанские правоохранители в течение 11 месяцев вели расследование и установили, что имело место преступление в виде непредумышленного убийства. Виновными признали тех, кто организовал ритуал и руководил им.

Начо Видаль снялся в более чем пятистах «фильмах для взрослых», еще около двухсот он срежиссировал.

Ранее «ФАКТЫ» писали о смерти юного канадского актера Логана Уильямса. Звезда популярных сериалов, начал употреблять наркотики в 13 лет и в 16 умер от передозировки. От передозировки в возрасте 21 года умер сын певицы Мелиссы Этеридж.

Фото Instagram/nachovidalxxx

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