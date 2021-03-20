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Шоу-бизнес

Длинноногая красотка: Ани Лорак в коротеньком платье восхитила поклонников

11:26 20 марта 2021
Лорак

Выступающая в России украинская певица Ани Лорак, продолжает промоушн-тур с концертной программой «Наполовину».

В Instagram Stories артистка опубликовала несколько видео с концерта, а также подготовки к нему.

Особый восторг поклонников вызвал ролик, на котором Ани танцует перед зеркалом в коротеньком платье, полностью открывающем ее длинные ноги.

«Шикарная!», «непревзойденная», «Просто красавица», — пишут поклонники.

Также фанаты расхвалили кадры ее выступления на концерте и посочувствовали уставшей певице, стоящей в теплой куртке после окончания мероприятия.

Напомним, недавно Лорак призналась, что очень любит читать книги. В них она находит не только знания, но и душевное успокоение, возможность отключиться от повседневных дел.

Фото Instagram/anilorak

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