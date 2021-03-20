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Шоу-бизнес

Очаровательная муза: Кристина Орбакайте произвела фурор стройными ногами

12:11 20 марта 2021
Орбакайте

Дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте не так давно вернулась из Америки в Москву, чтобы порадовать местную публику своим присутствием, а заодно записать со звездной мамой новый хит.

Параллельно с работой Кристина успевает посещать светские мероприятия. Так, на днях Орбакайте появилась на открытии медиа-арт выставки своей знакомой, клипмейкера Ирины Мироновой. Специально для этого выхода Кристина выбрала удлиненную белоснежную блузку, удлиненный жакет черного цвета и кожаные узкие брюки.

Присутствующие на мероприятии гости были в полном восторге от форм звезды, отмечая, что мало кто готов дать Орбакайте 49 лет.

Орбакайте с большим удовольствием общалась с журналистами и присутствующими гостями, а сама хозяйка мероприятия поспешила назвать артистку главной музой, с которой она сняла больше всего роликов.

Для Орбакайте виновница торжества провела персональную экскурсию по выставке.

Напомним, недавно Кристина Орбакайте дала серию концертов в нескольких российских городах. Как всегда, самым придирчивым и одновременно доброжелательным зрителем была ее звездная мама Алла Пугачева.

Фото Instagram/orbakaite_k

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