Очаровательная муза: Кристина Орбакайте произвела фурор стройными ногами

Дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте не так давно вернулась из Америки в Москву, чтобы порадовать местную публику своим присутствием, а заодно записать со звездной мамой новый хит.

Параллельно с работой Кристина успевает посещать светские мероприятия. Так, на днях Орбакайте появилась на открытии медиа-арт выставки своей знакомой, клипмейкера Ирины Мироновой. Специально для этого выхода Кристина выбрала удлиненную белоснежную блузку, удлиненный жакет черного цвета и кожаные узкие брюки.

Присутствующие на мероприятии гости были в полном восторге от форм звезды, отмечая, что мало кто готов дать Орбакайте 49 лет.

Орбакайте с большим удовольствием общалась с журналистами и присутствующими гостями, а сама хозяйка мероприятия поспешила назвать артистку главной музой, с которой она сняла больше всего роликов.

Для Орбакайте виновница торжества провела персональную экскурсию по выставке.

Напомним, недавно Кристина Орбакайте дала серию концертов в нескольких российских городах. Как всегда, самым придирчивым и одновременно доброжелательным зрителем была ее звездная мама Алла Пугачева.

Фото Instagram/orbakaite_k

64

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter