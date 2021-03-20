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Шоу-бизнес

Забыла про Даньчика? Тина Кароль нежно прильнула к мужественному усатому красавцу

13:24 20 марта 2021
Тина Кароль и Владимир Завадюк

Пока большинство украинцев переживают по поводу личной жизни популярной певицы Тины Кароль, сама она, похоже, не делает из своего одиночества трагедию.

Так, на днях Тина сделала у себя в Instagram Stories перепост фото, которое до этого опубликовал в Instagram руководитель управления Big Entertainment Shows (телеканал «1+1») Владимир Завадюк.

На снимке певица стоит рядом с Владимиром Завадюком, опершись на его сильное плечо. А перед объективом показан журнал «Vogue» с фото певицы на обложке.

Также Завадюк сделал вставочку, в которой рассказал об истории их знакомства с Тиной.

«А познакомились мы впервые и правда 8 лет назад во время съемок интервью к фильму „Сила любви и голоса“. Это было самое сильное интервью в моей жизни, я брал его часов 5. В тот вечер Тина Кароль раскрылась для меня, как личность. Много всего из сказанного осталось в моей голове. Это было очень сильно», — написал он.

Так как возможность комментировать в Stories отсутствует, то фолловеры не смогли выразить удивление фактом объятий своей любимицы с другим красавцем и полюбопытствовать как же Дан Балан — не будет ли с его стороны претензий и разочарований.

Чтобы избежать таких вопросов, певица также разместила в Stories ролик о своей поездке по историческим местам — дескать, смотрите и не спрашивайте, ничего лишнего.

Напомним, Тина Кароль в качестве тренера уже не первый сезон принимает участие в шоу «Голос країни». Нынешний состав звездного жюри публике не нравится. Еще на старте проекта зрители требовали вернуть в шоу Дана Балана, которому приписывали роман с Кароль. Но организаторы поступили по-своему.

Между тем, любимец украинцев Дан Балан, похоже, пристально наблюдает за перипетиями всего происходящего на проекте и даже приревновал Винника к Тине.

Фото instagram.com/tina_karol

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