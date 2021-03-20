Все сделал для захвата квартиры: крестник Лядовой певец Юлиан раскрыл истинные причины ее смерти

Российский певец Юлиан, который был единственным крестником композитора и пианистки Людмилы Лядовой, в интервью «Собеседнику» рассказал, что не верит в официальную причину смерти своей крестной.

По словам Юлиана, ковид стал лишь финальной точкой, в действительности же певица угасла от расставания с мужем, которое организовал ее помощник Виктор Дворовенко.

Экс-супруга Лядовой, который любил выпить, но алкоголиком не был, насильно изолировали в реабилитационный центр и заставили подписывать документы, что он выписан из квартиры. Мужчина узнал, что разведен только через 8 месяцев.

Певец уточнил, что Дворовенко появился в жизни Лядовой, когда ей было 90 лет. Он сразу же оградил женщину от всех близких людей, а потом и развел с мужем Сашей.

«У них были прекрасные отношения, она его очень любила и боготворила. Ни один человек не может поверить в то, что она могла его вышвырнуть на улицу и развестись с ним в 90 лет. Это устроил Дворовенко для того, чтобы освободить жилплощадь от возможного наследника», — утверждает Юлиан.

Известно, что Лядова владела огромной квартирой в Брюсовом переулке в Москве, стоимость которой на сегодняшний день превышает 80 миллионов рублей. Около трех лет назад появилась информация, что она переписала свою жилплощадь на Дворовенко.

Юлиан считает, что здесь не все чисто и в этой страшной истории будут разбираться люди из Комитета по защите от квартирного рейдерства.

Певец считает, что если бы муж был рядом с Людмилой Алексеевной, она могла бы пожить еще несколько лет. Теперь Юлиан добивается привлечения Дворовенко к ответственности. Сейчас в этой запутанной истории разбираются правоохранительные органы.

Напомним, композитор Людмила Лядова умерла 10 марта. Официальная причина смерти — последствия коронавируса.

Фото sobesednik.ru/

429

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter