Светлана Лобода призналась на видео в любви к Максиму Галкину, дочь одобрила

Проживающая в РФ украинская певица Светлана Лобода любит делиться с фолловерами в Instagram подробностями своей жизни, в том числе и в таком деликатном вопросе, как воспитание детей.

Так, в субботу она выставила в сториз несколько роликов со своей старшей дочерью Евангелиной Левандовской.

Из ролика понятно, что девушки вместе смотрят шоу «Сложности дистанционного обучения 2», в котором тесно задействован Максим Галкин.

И там он настолько хорош, что певица даже «влюбилась» в мужа Аллы Борисовны.

«Почему нам это нравится, потому что мы любим Максима Галкина. Это раз. А два, потому что мы имеем возможность слушать классические произведения в немножко интерпретированной форме», — говорит она.

Дочь отвечает ей тем же.

«Этот „Евгений Онегин“ очень крутой. Вот если бы вся классика была такая вот, как она прочитала. С такими современными словами. Это круто. Девочка Вероника, копия меня. Моя копия», — говорит Евангелина.

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В целом — полное взаимопонимание между мамой и дочкой. Так что Примадонне следует еще больше внимания уделять своему супругу. Не ровен час — уведут!

Как писали «ФАКТЫ», недавно Светлана Лобода опубликовала фото вместе с фронтменом немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном, о романе с которым ходит много слухов.

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