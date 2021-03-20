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Иногда от жалости к Леонтьеву хотелось плакать: Игорь Крутой раскрыл правду о тяжелой судьбе артиста

15:29 20 марта 2021
валерий леонтьев

Певец Валерий Леонтьев, отметивший 19 марта 72-летие, продолжает принимать поздравления. Очень искреннее послание получил Леонтьев от друга Игоря Крутого. Продюсер признался, что были моменты, когда он абсолютно забывал, что Леонтьев старше на шесть лет, и воспринимал приятеля как несчастного ребенка.

«Очень редко, в моменты безумного доверия, Валерик начинал рассказывать о своей жизни, и тогда мое сердце сжималось от безумной жалости, а мне, взрослому мужику, хотелось плакать, и в эти минуты он становился для меня ребенком», — рассказывает продюсер.

Леонтьеву пожелали, чтобы судьба наконец вознаградила его за пережитое, и улыбка на лице стала не деланной, а искренней. «Чтобы ты чаще улыбался не грустно-вымученной улыбкой, а той, своей фирменной, после прочтения матерных частушек», — уточнил Крутой.

Певец был благодарен за искренние слова. «Игорь, дорогой, я догадывался, что ты ко мне хорошо относишься, но чтобы настолько!.. Ты нашел так много слов, идущих из глубины души, так много, как я и не ожидал. Спасибо за умение понимать и сопереживать», — ответил Леонтьев Крутому.

Леонтьев длительное время страдал от депрессии и, как сообщает kp.ru, пытался решить проблему алкоголем. Поняв, что становится зависимым от выпивки, певец начал терапию и потом четыре года отказывался даже от глотка шампанского. Сейчас Леонтьев рассказывает, что ведет здоровый образ жизни и предпочитает затворничество. «Моя личная территория не терпит посягательств… Терпеть не могу шума, холода и яркого света», — заявил музыкант.

Певец большую часть года проводит в своем доме в Майами. Жена Леонтьева Людмила Исакович также предпочитает закрытый образ жизни. Исключение делается лишь для звездных встреч в доме Игоря Крутого.

Валерий Леонтьев после концертов в оккупированном Крыму внесен в базу данных «Миротворца».

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Леонтьев обратился к Пугачевой с пронзительными словами

валерий леонтьев

Иногда от жалости к Леонтьеву хотелось плакать: Игорь Крутой раскрыл правду о тяжелой судьбе артиста

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