Любимый ангел: Бадоев нежно обратился к бывшей супруге

Украинский клипмейкер Алан Бадоев, известный по работам со многими звездами шоу-бизнеса, на днях решил поздравить с 45-летием экс-супругу, телеведущую Жанну Бадоеву, с которой развелся в 2012 году.

Так, в своих сториз Бадоев разместил фото бывшей жены, сопроводив его на удивление трогательной надписью.

«Ангел навсегда. Happy Birthday, Жаннуля», — подписал он публикацию.

Как известно, в браке Алана и Жанны родилась дочь Лолита (2005). Кроме того, от предыдущих отношений с Игорем Кураченко у Жанны Бадоевой есть сын Борис, который живет в Милане (Италия) и работает видеомонтажером. В настоящее время женщина находится в браке с Василием Мельничиным и занимается съемками собственной передачи на российском ТВ. О личной жизни Алана Бадоева практически ничего не известно.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Жанна Бадоева поделилась в Instagram забавными фактами о Коста-Рике. Так, по словам Жанны, в стране действуют непривычные для европейцев стандарты женской красоты.

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