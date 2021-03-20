Скандал вокруг шоу «Холостяк» в РФ: Тимати заявил о закрытии программы

В России намечается скандал вокруг шоу «Холостяк». Герой программы, рэпер и продюсер Тимати объявил, что закрывает программу досрочно, без торжественного оглашения победительницы. Случилось это после того, как по роликам в сети стало понятно, кто стал избранницей «Холостяка».

По условиям шоу до самого финала участники не должны раскрывать интригу, кто же стал победителем. Тем не менее, претендентка на сердце «Холостяка», 22-летняя эффектная брюнетка Мария Вебер открыто делилась видеороликами с мальдивской вечеринки по случаю дня рождения дочери Тимати. Посмотрев ролики, фанаты уже не сомневались, что именно Марию огласят победительницей в финальном эпизоде.

В Instagram Тимати выступил с официальным заявлением по поводу дальнейшей судьбы популярного шоу. «Извините. Я вынужден закрыть проект „Холостяк“. Тем более вы уже рассекретили финал», — написал он.

Позднее рэпер решил уточнил, что причиной закрытия стало не раскрытие главной интриги шоу, а хейтерство со стороны феминисток. «Извините, что задел ваши чувства… Мне ничего не остается, как взять и удалить с YouTube первый выпуск. Я его удаляю и желаю вам хорошего дня. Не обижайтесь на меня», — заявил Тимати.

Напомним, ранее телеведущая Регина Тодоренко раскритиковала саму идею шоу «Холостяк». Регина не понимает, что заставляет девушек «продавать» себя и добровольно унижаться.

А на украинском ТВ тем временем стартовал новый сезон «Холостяка». Бизнесмен Михаил Заливако распрощался еще с восемью девушками и заявляет, что ищет неординарную личность.



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