Однолюб: отец Филиппа Киркорова назвал имя женщины, которую всю жизнь любит его сын

Российскому «поп-королю» Филиппу Киркорову приписывали немало амурных похождений. Но отец певца Бедрос Киркоров уверен: первой и единственной любовью сына была Алла Пугачева. Об этом Киркоров-старший рассказал в интервью sobesednik.ru.

После страстного поцелуя Киркорова с Анастасией Стоцкой комментаторы в соцсетях не сомневались: дело движется к свадьбе. Ходили слухи и о возможном браке Киркорова с женщиной, выносившей его детей. После выхода на росТВ шоу «Маска» заговорили о возродившейся симпатии Киркорова к певице Азизе.

Бедрос Киркоров ко всем этим слухам относится скептически. «Кроме Аллы Филипп никогда никого не любил. Не любил и не любит. Он — однолюб. В этом плане он пошел в меня. Хотя Азиза сейчас прекрасно выглядит, очень молодо», — признал отец певца.

Филипп Киркоров и Азиза знакомы с 1987 года. Певица рассказывала, что Киркоров познакомил ее с родителями и даже сделал предложение. Казалось, что все закончится свадьбой, но пара рассталась. Азиза призналась, что разрыв был ее инициативой, поскольку тогда она встретила другого.

Брак Киркорова и Аллы Пугачевой был заключен в 1994 году и продержался почти 10 лет. Забирать свидетельство о разводе из загса Пугачева приехала вместе с будущим мужем Максимом Галкиным.

Сейчас Киркоров воспитывает двоих детей от суррогатной матери. В одном из телеэфиров певец рассказал, что дочь назвал Аллой-Викторией в честь Пугачевой и в память о маме Виктории Марковне.

Киркоров внесен в базу «Миротворца» за незаконные поездки в оккупированный Россией Крым.

Фото fkirkorov/Instagram

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