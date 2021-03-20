Долго не решалась: победительница «Супер Топ-модели по-украински» опубликовала полностью голое фото

Известная украинская модель, победительница конкурса «Супер Топ-модели по-украински» Таня Брык любит радовать свою Instagram-аудиторию пикантными фото. Но, как оказалось, даже у топ-модели были проблемы с принятием своего тела и сомнения, стоит ли выставлять наготу на всеобщее обозрение.

«Я долго не решалась показывать это фото. Скажу честно: изначально я оголилась для фото, чтобы финально принять свое тело. Да, у меня были проблемы с этим до этой съемки», — призналась Таня.

Но, поразмыслив, модель решила, что все тела прекрасны и неповторимы. Следовательно, терзаться из-за каких-то истинных или мнимых изъянов тела бессмысленно — нужно любить себя и свою индивидуальность.

«Каждая девушка индивидуальна и этим самая прекрасная в мире! Наши тела неповторимы и именно это делает нас особенными. Помните это всегда! Люби себя!» — обращается Таня к подписчикам.

Модель решила запечатлеть себя изогнувшейся на полу, чтобы черный фон комнаты контрастировал с оттенками кожи.

Поклонники оценили фото как очень эстетические и абсолютно не вульгарные. Таню даже упрекнули за излишнюю скромность: как можно стыдиться своей красоты, если обладаешь настолько безупречной фигурой.

Напомним, в интервью «ФАКТАМ» Таня Брык рассказывала, что на 2021 год у нее большие планы. Модель хочет приобщиться к социальным проектам о борьбе с насилием.

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