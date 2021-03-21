Признание Данилко и похищение Поляковой: все подробности девятого эфира «Маски»

Состоялся девятый эфир гипершоу «Маска» (канал «Украина»). На масштабной сцене выступили восемь участников, которые по-прежнему остаются в шоу. Свои номера показали яркое Солнце, романтический Дракон, эпатажный Сом, веселый Буряк, эффектная Бабка, мужественный Носорог, милый Циклоп и Жабеня.

Ведущий шоу Владимир Остапчук появился в образе главной героини фильма «Здравствуйте, я ваша тетя».

- Это Вова! — восхитилась его образом Оля Полякова.

На сцену вышел новый загадочный герой — изысканный Ворон.

- Мы создавали этот образ, точно не зная, какая звезда в нем будет скрываться, — раскрыла секрет дизайнер Леся Патока. — Поэтому костюм очень универсален — он может меняться как в ширину, так и в высоту. Перья для Ворона мы заказывали за границей, их там использовано не менее 1000 единиц. Все это мы клеили вручную, тщательно выкладывая каждое перышко.

Для костюма Ворона дизайнер заказала три вида перьев разной длины. Головной убор — цилиндр с оригинальным оформлением — делали на заказ, а также специально отливали клюв и создавали огромные лапы.

Ворон рассказал о себе факты, которые могли помочь раскрыть его личность.

- Все мы с чего-то начинали, и я так же должен благодарить судьбу за окружение, в котором формировалась моя личность. У меня есть нечто общее с рэпером Ярмаком, ученым Патоном и ведущим Мирошниченко, — признался Ворон. — А еще есть родственники — другие птицы. Кукушки — мои особые родственники. Я люблю танцевать. Вспомните, кто пел эту песню, и вы будете знать мое имя.

Ворон выполнил суперхит «Юра, прости» группы «НеАнгелы» еще больше запутав детективов. Даже Андрею Данилко, который своим профессиональным глазом определяет пол звезды в костюме, на этот раз было непросто. Ольга Полякова предположила, что под маской скрывается Владимир Зеленский! Но долго гадать зрителям не пришлось и Ворон рассекретил свою личность. Под ней скрывалась Злата Огневич!

- Это так сложно! — призналась Злата. — Мне казалось, что в костюме я просто умру.

Загадочный Дракон — один из самых агрессивных участников.

- Не надо меня злить, — рассказал о себе Дракон. — Я очень счастливый отец. У меня больше сыновей, чем у Потапа.

На сцене Дракон исполнил хит «Подруга ночь», заставив танцевать всех детективов.

- Там Потап, — решили Полякова и Винник.

Андрей Данилко и Дзидзьо уверены, что под маской Арсен Мирзоян.

Любимец зрителей — Циклоп. Детективы считают, что под маской скрывается ребенок.

- Кто-то просто мечтает избавиться от меня, — рассказал Циклоп. — Но я не злопамятная и всех люблю. Даже своему бывшему пожелала богатства. Я чувственная и музыкальная.

Циклоп исполнил на сцене «Она не твоя».

Дзидзьо уверен, что под маской Джерри Хейл.

- Если меня обнимет Андрей Данилко, то он станет очень счастливым, — сказал Циклоп.

Данилко вышел на сцену, обнял Циклопа и решил, что это Мишель Андраде.

- Теперь ты должен на ней жениться! — воскликнула Полякова.

Персонаж Сома вызывает самые жаркие споры.

- Вам надо пересмотреть всего четыре фильма, — рассказал о себе Сом. — Кроме английского языка я знаю еще несколько.

На сцене Сом исполнил «По кайфу», а в номере приняла участие Настя Каменских.

- Ничего не понимаю, — признался Дзидзьо. — Надо сегодня его «зажарить».

- Я тебя сама приготовлю после шоу, — воскликнула Полякова, признавшись, что не знает, кто это. — Вообще мы плохо поговорили с Сомом. Как дебилы.

Веселое Жабеня каждый раз поражает звездных детективов новыми талантами. Ранее звездные детективы предполагали, что под этой маской могут скрываться юмористы Игорь Ласточкин или Иван Люленов, телеведущий Александр Педан и даже поющий ректор Михаил Поплавский. А вот зрители считают, что там актер и комик Евгений Сморигин.

Жабеня дал несколько новых подсказок о себе. Оказывается, этот участник любит соцсети.

- Мой личный Инстаграм начался в 2013 году. Я и сейчас активно им пользуюсь, поэтому в курсе контента многих инфлуенсеров. Там написано, что я ведущий на любом празднике, поэтому если хотите Жабеня возле себя, звоните, — прорекламировал себя участник.

Герой исполнил песню «Белая стрекоза любви» группы Quest Pistols и удивил невероятно трогательным номером вместе с маленькими жабенятами.

- Жабеня, скажи, это все твои дети? Ты их всех сделал? — поинтересовалась у героя Оля Полякова.

Участник не стал прямо отвечать на этот вопрос. Зато предложил Поляковой станцевать вместе и закружил ее в вальсе.

- Оля, ты такая красивая! Лучше оставь меня, а то я еще потеряю сознание, — заявил Жабеня после танца с Поляковой.

После первого голосования в «зоне риска» оказался Сом.

Маска Буряка детективам напоминает Ивана Дорна.

- Мой характер сформировался в детстве, — рассказал о себе Буряк. — Я все время хотел превзойти свою старшую сестру. Иногда родители ругали меня и ставили на стул посреди комнаты. Зато я уверенно теперь себя ощущаю на сцене.

Буряк исполнил лирическую композицию.

- Я фанат Буряка, — признался Дзидзьо.

Детективы решили, что под маской может скрываться Валерий Харчишин.

Загадочная Бабка — любимица детективов.

- У меня с Винником и Данилком есть один общий факт, — рассказала о себе Бабка.

На сцене Бабка исполнила «Lostonyou».

- Это Света Тарабарова, — решил Олег Винник.

- Ты нас совсем запутала, — сказала Каменских.

Полякова считает, что под маской Настя Приходько.

Детективы до последнего полагали, что под маской Солнца скрывалась Злата Огневич.

- А я думаю, там Тина Кароль, — сказала Полякова. — В таком образе может быть только она — самая красивая и дорогая.

Солнце исполнило на сцене хит Ларисы Долиной «Стена».

- Мила Нитич! — воскликнула Оля Полякова. — Мы в шоке. Это очень крутая певица.

Детективы предположили, что это может быть Катя Бужинская или Таня Пискарева.

Настя Каменских решила, что это Ани Лорак.

За маской Носорога, возможно, скрывается Владимир Кличко.

- За моей толстой шкурой скрывается трепетное сердце, — рассказал Носорог. — Три раза я был помолвлен. Я человек горячий и тот, кто не даст любимой так просто заснуть ночью.

На сцене Носорог исполнил хит Поляковой «Номер один».

- Я так засмущалась, — призналась Полякова.

Носорог рассказал, что он профессионально занимался спортом и хорошо знаком с Поляковой.

- Надеюсь, что смогу сделать вас счастливой, — сказал Носорог и неожиданно подхватив на руки Полякову унес ее за сцену.

- Теперь ты должен на мне жениться, — заявила Полякова, вернувшись в кресло детектива.

После второго голосования в «зону риска» попал Буряк, присоединившись к Сому.

Голосование зрителей решило раскрыть маску Буряка. Под ней оказался певец Дмитрий Каднай.

- Это был настоящий кайф! — восхитился Дмитрий, сняв маску.

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