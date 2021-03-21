«Одел бы трусы на голову»: Филиппа Киркорова высмеяли за появление на публике в юбке

Со дня рождения Насти Ивлеевой, на котором Алла Пугачева приревновала Максима Галкина, прошло больше недели, а фотографии с торжества появляются в Сети до сих пор.

Особый резонанс вызвали фото, которые опубликовал в своем Instagram"поп-король" и известный крымнашист Филипп Киркоров, пишет российское издание «Звезды».

Так, Филипп не смутился тем, что у Ивлеевой он появился в юбке. На Киркорове были белые брюки, сверху плиссированная юбка светло-голубого оттенка, белый жакет, рубашка в тон, а также шляпа с дырами.

Образ дополнили очки-гогглы, сумка-седло, а в качестве обуви певец выбрал сандалии с белыми носками. Наряд не все оценили по достоинству.

Многие поклонники принялись обсуждать наличие юбки на Филиппе. При этом комментарии пестрили колкостями и остротами: «А что трусы на голову не натянул?», «Брюки закончились?».

Впрочем, певцу, похоже, не привыкать к различного рода критике.

Напомним, что отец Филиппа Киркорова назвал имя женщины, которую всю жизнь любит его сын.

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