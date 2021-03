Неудачно села на стул: Леся Никитюк упала на шоу «Липсинк баттл»

На шоу пародий «Липсинк баттл» телеведущая Леся Никитюк упала при попытке присесть на стул. Неловкий момент случился, когда Лесю отвлекли разговором другие участники шоу — ведущий Потап и Павел Зибров с супругой Мариной, сообщает «1+1».

Пострадавшей звезде помогли подняться. Никитюк посмеялась над своей «везучестью», а Потап пошутил, что, наверное, это Марина Зиброва сглазила Лесю.

На шоу Леся Никитюк выступала в образе Адель и исполнила ее самый известный хит Hello.

В свою очередь, народный артист Украины Павел Зибров изображал лидера группы Queen Фредди Меркьюри, а для баттла выбрал культовую Show must go on.

Еще один забавный эпизод произошел уже после выступления Зиброва. Когда артист подошел к своей группе поддержки, ведущий Потап решил представить присутствующих. «Павел Николаевич, здесь ваша жена, ваша дочь и, конечно …», — выдержал Потап театральную паузу, не зная, каким титулом удостоить Лесю Никитюк. На помощь пришла сама Леся. «Не жена и не дочь», — подсказала она. «Поженимся после концерта», — пошутил на это Зибров.

Ранее на шоу «Липсинк баттл» выступили бывшая «Холостячка» Ксения Мишина в образе Олега Винника и Александр Эллерт в роли Бритни Спирс. А комик Игорь Ласточкин в интервью «ФАКТАМ» рассказал, сложно ли было ему пародировать на шоу певицу Руслану.

45

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter