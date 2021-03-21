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Шоу-бизнес

Могла позвонить Олегу Виннику: Сумская рассказала, как ее мужа взяли в «Голос країни-11»

10:11 21 марта 2021
Ольга Сумская

Известная украинская актриса Ольга Сумская призналась, что именно она уговорила мужа Виталия Борисюка прийти на «слепые прослушивания» в шоу «Голос країни-11». Подробностями участия любимого в конкурсе она поделилась в программе «Світське життя».

Также артистка ответила Екатерине Осадчей, звонила ли накануне тренеру Виталия, певцу Олегу Виннику, чтобы «замолвить словечко».

«Могла, но я этого не сделала. Еще не дошла до того, чтобы звонить Олегу. Это было бы непорядочно и неблагородно», — ответила актриса.

Кроме того, Ольга Сумская призналась, что не волнуется, что после шоу у любимого увеличится армия поклонниц.

«Кстати, когда он впервые появился на „Голосі“, женщины к нему подходили, даже если я рядом стояла, они не обращали на меня внимания и начиналось. Конечно, я рискую, но это и будет испытание на выносливость и на подлинность чувств», — призналась звезда.

Более подробно о том, почему актер театра и кино, шоумен и телеведущий Виталий Борисюк решил начать сольную карьеру читайте в эксклюзивном материале «ФАКТОВ»: Виталий Борисюк: «Во время локдауна я начал устраивать онлайн-концерты».

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