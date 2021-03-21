«Лиза Галкина самая счастливая»: фото огромной «пугачевской бандочки» попало в сеть

У поклонников Аллы Пугачевой и ее семейства появился хороший повод для теплых слов. На фанатской странице в Instagram была опубликована общая фотография всех наследников Примадонны.

На снимке запечатлены Кристина Орбакайте, трое ее детей — Никита Пресняков, Дени Байсаров и Клавдия Земцова, а также Гарри и Лиза Галкины. Все звездное семейство широко улыбается и смотрит в кадр, но самой счастливой выглядит маленькая Лиза.

«Доброе утро Вашей большой семье!», «Пугачевская бандочка», «Вы замечательные! Люблю вас, обожаю и очень уважаю, вы настоящие!»; «Мармышки маленькие»; «Аллусе повесить над кроватью!!!»; «Все вместе — это счастье», — пишут фанаты.

Новые снимки семьи Аллы Пугачевой публика всегда встречает с восторгом, интересуясь любыми достижениями звездной династии. Любопытно поклонникам смотреть и на то, как взрослеют семилетние двойняшки примадонны — Гарри и Лиза Галкины. Так, на днях Лиза и Гарри восхитили танцем под саундтрек из фильма «Охотники за привидениями». Не меньше умиления у поклонников вызвали попытки Лизы давать точные ответы на вопросы папы Максима.



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