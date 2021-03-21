27.60 / 27.77 32.80 / 33.10
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Лиза Галкина самая счастливая»: фото огромной «пугачевской бандочки» попало в сеть

10:11 21 марта 2021
семья пугачевой

У поклонников Аллы Пугачевой и ее семейства появился хороший повод для теплых слов. На фанатской странице в Instagram была опубликована общая фотография всех наследников Примадонны.

На снимке запечатлены Кристина Орбакайте, трое ее детей — Никита Пресняков, Дени Байсаров и Клавдия Земцова, а также Гарри и Лиза Галкины. Все звездное семейство широко улыбается и смотрит в кадр, но самой счастливой выглядит маленькая Лиза.

«Доброе утро Вашей большой семье!», «Пугачевская бандочка», «Вы замечательные! Люблю вас, обожаю и очень уважаю, вы настоящие!»; «Мармышки маленькие»; «Аллусе повесить над кроватью!!!»; «Все вместе — это счастье», — пишут фанаты.

Новые снимки семьи Аллы Пугачевой публика всегда встречает с восторгом, интересуясь любыми достижениями звездной династии. Любопытно поклонникам смотреть и на то, как взрослеют семилетние двойняшки примадонны — Гарри и Лиза Галкины. Так, на днях Лиза и Гарри восхитили танцем под саундтрек из фильма «Охотники за привидениями». Не меньше умиления у поклонников вызвали попытки Лизы давать точные ответы на вопросы папы Максима.

170

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
леся никитюк

Неудачно села на стул: Леся Никитюк упала на шоу «Липсинк баттл»

Лиза Галкина

Самая красивая девочка: Лиза Галкина умилила ответами на папины вопросы

Шоу Маска

Признание Данилко и похищение Поляковой: все подробности девятого эфира «Маски»

Савелий Либкин

«Случилась любовь»: 59-летний одесский ресторатор Савва Либкин впервые идет под венец — с молодой девушкой

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер