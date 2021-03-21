Известный одесский ресторатор Савелий Либкин, автор книги «Моя одесская кухня» объявил о помолвке. Такое решение он принял в 59 лет, хотя раньше был против брака. В своем Instagram Савелий опубликовал фото с молодой невестой Мариной Маричевой.

«Она сказала „да“. Я долгое время думал, что брак не для меня. Но оказалось, что мне просто нужно было встретить своего человека. Человека, который разделит мои взгляды и стремления. Человека, с которым легко и на солнечных островах, и в заснеженном городе. Человека, который мне по-настоящему близок. К этому событию я шел почти десять лет. И оказалось, что совершить этот шаг очень просто, когда по-настоящему любишь. Мы просто пошли в ЗАГС и просто написали заявление. Не будет никаких громких церемоний, танцев до утра и водки в туфельке невесты. Мы просто будем вместе, и это начало прекрасной и удивительной истории», — написал Либкин.

В свою очередь, избранница Либкина указала в своем аккаунте, что написала книгу «Маленькое волшебное путешествие. Места. Люди. Замки» и является продюсером и редактором ООО МИУ продакшн. Девушка показала фото, где держит руку с обручальным кольцом на книге Либкина «Моя одесская кухня».

«Случилась любовь. Да! @savvalibkin», — подписала она фото.

По информации украинских СМИ, у Саввы Либкина четверо дочерей: Юлия (34 года), Николь (21 год), Софи (13 лет) и Мия (9 лет). Ранее он встречался с украинской телеведущей Анастасией Даугуле, но в ноябре 2017 года заявил о расставании.

Как писали «ФАКТЫ», в прошлом году знаменитый танцор и хореограф Григорий Чапкис в 90 лет в четвертый раз связал себя узами брака. А голливудская звезда Дольф Лундгрен недавно женился на своей 24-летней возлюбленной Эмме Крокдал.

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