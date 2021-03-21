Не жена: Валерий Леонтьев назвал человека, с которым его всю жизнь связывают романтические отношения

Известный певец Валерий Леонтьев, человек очень сложной судьбы, признался, что восхищается Аллой Пугачевой и именно к Примадонне испытывает романтические чувства. Об этом он сказал в интервью МК по случаю дня рождения. 19 марта Леонтьеву исполнилось 72 года.

О романтических отношениях с Пугачевой Леонтьев предпочитает говорить в настоящем времени. «Почему связывали? Они нас и связывают», — заверил он. По словам певца, именно Алле он посвятил песню «Чья-то женщина чужая».

В то же на просьбу прояснить, насколько близкими артисты были в свое время, Леонтьев ответил уклончиво. «Для меня этот вопрос провокационный: ведь не только признание близости, но и ее отрицание может прозвучать обидным для женщины, так что переадресую этот вопрос Алле», — сказал он.

Что касается жены Людмилы, с которой Леонтьев в браке более полувека, то артист восхищается супругой за ее искренность. Она не боится сказать неприятную правду и вернуть с небес на землю. «Близкий человек не должен заваливать тебя одними комплиментами, иначе откуда ты узнаешь правду… Замечания важны, они не дают забыть о критическом восприятии, так сказать, прицельно сбивают корону», — объяснил Леонтьев.

Напомним, Алла Пугачева, поздравляя Леонтьева с днем рождения, назвала его верным другом и прекрасным человеком, а Валерий поблагодарил «дорогую и обожаемую Аллусю».

Леонтьев после концертов в оккупированном Крыму внесен в базу данных «Миротворца».

Фото valera_leontiev/Instagram

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