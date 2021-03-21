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Шоу-бизнес

«Блондинка справа»: экс-бойфренд Michelle Andrade Никита показал свою новую возлюбленную

12:59 21 марта 2021
липсинк баттл

Третий эпизод шоу «Липсинк баттл» показал, что мир очень тесен. В зале сошлись певица Мишель Андраде, ее экс-бойфренд Никита Ломакин и новая пассия Ломакина, она же — участница подтанцовки Андраде. «Блондинка справа», — уточнил Никита в эфире «1+1».

«Видите, какой у нас современный мир, дружный», — пошутил по этому поводу Ломакин.

На шоу пародий Мишель Андраде пришла в образе Рики Мартина и исполнила Livin' La Vida Loca. Певица рассказывала, что ей было сложно в мужском образе: «Я привыкла двигаться, как девушка, соблазнительно. А здесь надо быть мужиком, ходить характерно… После выступления я чувствовала такие взгляды…», — рассказывала Андраде.

Мишель Андраде и Никита Ломакин встречались с 2013 года. Пара познакомилась на песенном шоу «Х-фактор». После пяти лет отношений Мишель и Никита признали, что чувств больше нет, а потому правильнее будет расстаться.

После того, как Мишель приписали роман с Позитивом, певица поспешила опровергнуть слухи. Пара совместно записала песню и уверяет, что у них всего лишь творческий тандем.

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