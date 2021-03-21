Пока Ефремов отбывает срок: предполагаемая любовница артиста сломала унитаз и прожгла ковры в съемной квартире

37-летняя актриса театра «Современник» Дарья Белоусова, которую связывала любовная связь с актером Михаилом Ефремовым, оказалась в центре громкого скандала.

Женщину выгнали из съемной квартиры, которую она арендовала в районе Чистых прудов — там неоднократно оставался ночевать сам Ефремов до того, как угодил в тюрьму. Более того, по слухам, он и платил хозяйке арендную плату в размере 68 тысяч рублей в месяц.

Однако, как удалось выяснить журналистам передачи «Ты не поверишь!» на канале НТВ, после посадки Михаила Олеговича хозяйка недвижимости Анна Захерман выставила Белоусову за порог. Она обвинила пару в порче имущества.

«По словам Захерман, Ефремов и Белоусова оставили после себя погром: сломали унитаз, прожгли ковры, разбили окно, бытовая техника не работает, исчез пылесос. Женщина насчитала убытков на 365 тысяч рублей», — рассказали репортеры.

У Дарьи Белоусовой, впрочем, иная версия. Актриса считает, что Захерман повела себя абсолютно неадекватно и осталась должна ей 317 тысяч рублей. Ведь хозяйка не вернула депозит в размере 140 тысяч рублей, а также 177 тысяч рублей, уплаченные вперёд за 2,5 месяца проживания. По сведениям журналистов, Белоусова обратилась в суд.

По одной из версий, полученные деньги она хочет использовать для помощи 49-летней официальной жене Ефремова, которая осталась с тремя детьми на руках. После того, как Михаил Олегович закрыл ей доступ к банковской ячейке с деньгами, та живет впроголодь. Впрочем, пока что юристы не комментируют перспективы иска Белоусовой против Захерман — в данном случае все решит суд.

Как писали «ФАКТЫ», ранее отбывающего наказание за смертельное ДТП артиста Михаила Ефремова номинировали на премию «Ника».

Фото: KP.RU

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