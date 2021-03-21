Не может простить дуэт с Михаилом Кругом: Вика Цыганова рассекретила причины конфликта с Примадонной

57-летняя российская певица-крымнашистка Вика Цыганова впервые рассказала о длительном конфликте с певицей Аллой Пугачевой. Слухи о прохладных отношениях двух исполнительниц ходили давно, однако лишь сейчас они получили официальное подтверждение.

Накануне Цыганова стала гостьей передачи «Секрет на миллион» на канале НТВ, где откровенно поведала Лере Кудрявцевой о проблемах с Примадонной, пишет КП.

По словам Цигановой, уже будучи известной певицей, она захотела попасть на фестиваль «Рождественские встречи», организуемый Аллой Борисовной. Пугачева ни разу ее не приглашала, и тогда Цыганова решила попроситься на концерт сама. Однако Примадонна просто сделала вид, что не поняла просьбы.

«Был какой-то концерт. Я помню этот вечер. И я сходила на этот концерт, там спела. Подошла к Алле Борисовне. Говорю: «Возьмите меня на «Рождественские встречи». Она так посмотрела на меня, какими-то такими немножко мутными глазами. Я говорю: «Я Вас так люблю, ваше творчество люблю». Она говорит: «Я вас тоже всех люблю». И все», — вспоминает Цыганова.

В другой раз певицы не поладили из-за композиции «Приходите в мой дом», которую написал супруг Вики, продюсер Вадим Цыганов. По словам последнего, практически сразу всем стало понятно, что песня станет хитом. Пугачева хотела приобрести ее, но стороны не сошлись на условиях. Более того, по словам Цыганова, ему творчество Аллы Борисовны никогда не нравилось.

«Я написал песню „Приходите в мой дом“, на нее буквально через день-два все обратили внимание. В пятницу, 13-го, в 4 часа утра звонок. Звонит Пугачёва и говорит, что ей очень нравится эта песня, можно ли ее спеть. Я разрешил спеть, но с правами продать отказался, у меня же жена поет, но любую Викину песню я разрешил петь. Пусть Пугачёва не обижается, мне никогда не нравилось все, что она делает, кроме одной песни», — признался Цыганов.

В итоге его супруга спела «Приходите в мой дом» с Михаилом Кругом, и песня восемь лет держалась в хит-парадах. Рассказывают, что Пугачева до сих пор не может простить того, что права на композицию достались не ей.

Как писали «ФАКТЫ», в России потребовали сноса памятника уроженцу Твери Михаилу Кругу, который установлен в центре города на Бульваре Радищева.

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