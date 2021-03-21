«Сочная мамасита»: Каменских без штанов сексапильно пропылесосила пол на кухне

Певица Настя Каменских показала в Instagram, какая она замечательная хозяйка. Утром в воскресенье Настя достала пылесос и затеяла уборку на кухне. Даже такое прозаическое занятие, как наведение порядка в доме, в Настином исполнении превратилось в спектакль. Звезда не забыла про подходящий к случаю наряд: ярко-розовое платьице из собственной модной коллекции «Девочки рулят» и мягкие сапожки. Волосы Каменских собрала в кокетливые хвостики.

Строгие моралисты упрекнули Настю, что она явно забыла надеть шорты или юбку под свое суперкороткое платье. А подписчицы усомнились, что певице будет удобно передвигаться по квартире в сапогах на шпильке. Но, как бы там ни было, большинство одобрило и наряд, и весеннюю уборку, и позитив, который несут Настины посты в соцсетях.

«Выходные — это часто самое насыщенное время. Когда хочется успеть все! И отдохнуть, и увидеться с близкими, и убраться в доме, и уделить время себе, и написать планы на неделю. И еще столько всего!» — написала Каменских.

Настю похвалили и за фигуру, и за хозяйственную жилку: «Секси домработница прямо», «А Потап наверное, восседает на кресле и любуется такими шикарными видами», «С королевским шиком», «Ножки улетные», «Стройная и с пылесосом», «Хозяюшка, чистоту наводит в секси-платьице», «Сочная мамасита».

Напомним, на днях Настя Каменских показала новый клип «Девочки рулят». Знаменитости, снимавшиеся вместе с Каменских, подтвердили, что съемочный процесс был полон сюрпризов, не всегда приятных.

155

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter