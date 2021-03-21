Хотел исполнить «Вовчицю» Винника в стиле танго: Каднай рассказал, как выступал на «Маске» в костюме Буряка

Выпускник первой украинской «Фабрики звезд» Дмитрий Каднай, принявший участие в девятом выпуске шоу «Маска» в костюме Буряка, рассказал, что выступал за необычные решения.

«Я всегда за необычные решения! Например, я очень хотел исполнить песню „Вовчиця“ Олега Винника в стиле танго. Но главный прикол в том, что, когда ты экспериментируешь и лепишь все это в студии, можешь найти крутые фишечки, которые раньше не применял. И все это было для меня по-новому», — признался он в комментарии изданию «Обозреватель».

Кроме того, Дима записал еще одну песню, но успел ее показать.

Это была «Another One Bites the Dust» группы «Queen».

«Должно было быть очень весело и феерично!» — уверен певец.

О своем участии в шоу Дмитрий никому не рассказывал, так как подписал контракт с организаторами. Кроме того, он был вынужден носить маску и худи, поэтому никто не знал, кто под масками.

Выступать в такой амуниции было очень сложно. Первые эфиры были особенно сложными, поскольку не было вентиляции, а в павильоне было жарко.

«Но скажу честно, под конец, я втянулся — стал более поворотливым, мне стало легче управлять этой конструкцией», — поделился радостью певец.

Все подробности девятого эфира «Маски» 20 марта читайте в «ФАКТАХ».

Фото скрин видео YouTube



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