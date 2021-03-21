27.61 / 27.76 32.82 / 33.07
Киев: +4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Нас греет любовь»: Пугачева прилюдно призналась в чувствах к Галкину на глазах у Киркорова

15:24 21 марта 2021
Алла Пугачева и Максим Галкин

Не так давно популярная российская певица Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным посетила вечеринку, посвященную 30-летию телеведущей Насти Ивлеевой.

Там Примадонна блистала в мини-шортах и полупрозрачной шифоновой юбке. На голове у нее красовалась шляпа-ободок, на плечах — накидка. Образ дополнила золотая сумочка. Галкин появился на празднике в кожаных шортах и велюровом камзоле.

О том, не пожалела ли Алла Борисовна о таком «легкомысленном» наряде, у нее спросили журналисты передачи «Ты не поверишь!» на одном из российских телеканалов, ведь на улице было достаточно прохладно.

Примечательно, что в это момент совсем недалеко находился бывший муж певицы Филипп Киркоров. Недавно отец исполнителя говорил, что тот до сих пор испытывает к Примадонне нежные чувства. А вот сама Пугачева, похоже, за что-то злится на Филиппа Бедросовича — по крайней мере, как утверждают знакомые, отношения у бывших возлюбленных сейчас напряженные. Вполне возможно, что певица призналась в любви к Максиму Галкину на виду у Киркорова, чтобы вызвать у последнего чувство ревности, немного позлить. Примечательно, что вскоре после случившегося он ретировался с праздника.

«Нас любовь греет», — ответила Примадонна.

Также дотошные журналисты решили поинтересоваться, не было ли ей скучно на празднике, где все были намного моложе нее.

«В юности у меня было очень много таких вечеринок. Рада, что я к этому сейчас снова пришла», — заявила Пугачева.

Напомним, что Алла Пугачева была главной звездой на 30-летии Насти Ивлеевой. С ней хотели сфотографироваться все гости, которые в буквальном смысле не отходили от певицы ни на шаг.

Как писали «ФАКТЫ», у поклонников Аллы Пугачевой и ее семейства появился хороший повод для теплых слов. На фанатской странице в Instagram была опубликована общая фотография всех наследников Примадонны.

201

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Лиза Галкина

Самая красивая девочка: Лиза Галкина умилила ответами на папины вопросы

семья пугачевой

«Лиза Галкина самая счастливая»: фото огромной «пугачевской бандочки» попало в сеть

леонтьев

Не жена: Валерий Леонтьев назвал человека, с которым его всю жизнь связывают романтические отношения

Шоу Маска

Признание Данилко и похищение Поляковой: все подробности девятого эфира «Маски»

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер