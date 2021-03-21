«Нас греет любовь»: Пугачева прилюдно призналась в чувствах к Галкину на глазах у Киркорова

Не так давно популярная российская певица Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным посетила вечеринку, посвященную 30-летию телеведущей Насти Ивлеевой.

Там Примадонна блистала в мини-шортах и полупрозрачной шифоновой юбке. На голове у нее красовалась шляпа-ободок, на плечах — накидка. Образ дополнила золотая сумочка. Галкин появился на празднике в кожаных шортах и велюровом камзоле.

О том, не пожалела ли Алла Борисовна о таком «легкомысленном» наряде, у нее спросили журналисты передачи «Ты не поверишь!» на одном из российских телеканалов, ведь на улице было достаточно прохладно.

Примечательно, что в это момент совсем недалеко находился бывший муж певицы Филипп Киркоров. Недавно отец исполнителя говорил, что тот до сих пор испытывает к Примадонне нежные чувства. А вот сама Пугачева, похоже, за что-то злится на Филиппа Бедросовича — по крайней мере, как утверждают знакомые, отношения у бывших возлюбленных сейчас напряженные. Вполне возможно, что певица призналась в любви к Максиму Галкину на виду у Киркорова, чтобы вызвать у последнего чувство ревности, немного позлить. Примечательно, что вскоре после случившегося он ретировался с праздника.

«Нас любовь греет», — ответила Примадонна.

Также дотошные журналисты решили поинтересоваться, не было ли ей скучно на празднике, где все были намного моложе нее.

«В юности у меня было очень много таких вечеринок. Рада, что я к этому сейчас снова пришла», — заявила Пугачева.

Напомним, что Алла Пугачева была главной звездой на 30-летии Насти Ивлеевой. С ней хотели сфотографироваться все гости, которые в буквальном смысле не отходили от певицы ни на шаг.

Как писали «ФАКТЫ», у поклонников Аллы Пугачевой и ее семейства появился хороший повод для теплых слов. На фанатской странице в Instagram была опубликована общая фотография всех наследников Примадонны.

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