27.61 / 27.76 32.82 / 33.07
Киев: +4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Олег Винник, прости: Евгений Кошевой устроил «собственный Липсинк баттл», забавно перепев известные хиты

16:57 21 марта 2021
Евгений Кошевой

Заменивший в «Квартале 95» ушедшего в политику Владимира Зеленского украинский комик Евгений Кошевой решил, очевидно, показать, что у него «есть еще порох в пороховницах» и порадовал друзей, коллег и зрителей собственным исполнением популярных хитов.

Для этого Женя использовал специальную программу, которая заменяет в клипах лицо Насти Каменских, Олега Винника и Сергея Танчинця на его милый и довольный облик. При этом к каждому клипу он сделал отдельные надписи.

Так, обращаясь к «повелителю вовчиць» Кошевой написал: «Красота — страшная сила. Олег Винник, прости!»

Для Насти Евгений подготовил пародию на песню «Почуття», попытавшись повторить даже мимику певицы.

«Лови красоту», — обратился Кошевой к Каменских.

Еще один клип Евгений посвятил Сергею Танчинцю, пожелав ему скорейшего выздоровления.

Как оценили «дружеские шаржи» украинские звезды, пока что неизвестно — возможно, с их стороны последует «ответный ход».

Как писали «ФАКТЫ», недавно супруга Кошевого звезда шоу-балета Freedom и дизайнер одежды Ксения Кошевая снялась топлес под пальмой.

127

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алла Пугачева и Максим Галкин

«Нас греет любовь»: Пугачева прилюдно призналась в чувствах к Галкину на глазах у Киркорова

Лиза Галкина

Самая красивая девочка: Лиза Галкина умилила ответами на папины вопросы

семья пугачевой

«Лиза Галкина самая счастливая»: фото огромной «пугачевской бандочки» попало в сеть

леся никитюк

Неудачно села на стул: Леся Никитюк упала на шоу «Липсинк баттл»

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер