Олег Винник, прости: Евгений Кошевой устроил «собственный Липсинк баттл», забавно перепев известные хиты

Заменивший в «Квартале 95» ушедшего в политику Владимира Зеленского украинский комик Евгений Кошевой решил, очевидно, показать, что у него «есть еще порох в пороховницах» и порадовал друзей, коллег и зрителей собственным исполнением популярных хитов.

Для этого Женя использовал специальную программу, которая заменяет в клипах лицо Насти Каменских, Олега Винника и Сергея Танчинця на его милый и довольный облик. При этом к каждому клипу он сделал отдельные надписи.

Так, обращаясь к «повелителю вовчиць» Кошевой написал: «Красота — страшная сила. Олег Винник, прости!»

Для Насти Евгений подготовил пародию на песню «Почуття», попытавшись повторить даже мимику певицы.

«Лови красоту», — обратился Кошевой к Каменских.

Еще один клип Евгений посвятил Сергею Танчинцю, пожелав ему скорейшего выздоровления.

Как оценили «дружеские шаржи» украинские звезды, пока что неизвестно — возможно, с их стороны последует «ответный ход».

Как писали «ФАКТЫ», недавно супруга Кошевого звезда шоу-балета Freedom и дизайнер одежды Ксения Кошевая снялась топлес под пальмой.

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