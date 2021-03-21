Не называйте ее «бабулей»: Пугачева оставила внуков без бабушки

Ко времени, когда Алла Пугачева и Максим Галкин стали родителями в 2013 году, у Примадонны уже была взрослая дочь Кристине Орбакайте и трое внуков.

Сейчас старшему внуку Пугачевой, Никите Преснякову, уже почти 30 лет — в мае он отпразднует юбилей. Среднему, Дени Байсарову, в этом году исполнится 23, а внучка Клавдия на полтора года старше своих дяди и тети.

Как рассказал Дени, в кругу семьи внуки не зовут Пугачеву бабушкой — они называют ее Аллой или Аллусей. Дело в том, что Примадонна хочет оставаться в глазах своих малышей мамой, а не бабушкой, передает «Телепрограмма».

Кстати, у Лизы и Гарри нет бабушек и дедушек — родители Аллы Борисовны и Максима Александровича давно скончались. Впрочем, семейство у них и так большое, и недостатка в общении с родными малыши точно не испытывают.

Напомним, накануне Алла Пугачева прилюдно призналась в чувствах к мужу, причем сделала это на глазах у Филиппа Киркорова.

Фото Instagram Максима Галкина

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