«Восьмое чудо света»: Ани Лорак с новой прической потрясла поклонников

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак не часто балует фанатов изменениями в своей внешности, поэтому каждое «обновление» ее имиджа вызывает массу откликов у почитателей.

Несколько часов назад звезда разместила в своем аккаунте в Instagram фото в черном наряде: темное платье и такого же цвета кожаная куртка, которую звезда спустила с плеч.

Скрин страницы в Instagram

Волосы Каролина оставила распущенными, а лицо чуть закрыла рукой — как будто закрываясь от удара или возможного поцелуя. Благодаря такому эффекту кадр вышел довольно нежным и чувственным.

Стоит ли говорить, что новый образ до глубины сердца поразил поклонников певицы. Они уже поздравили ее с тем, что их теперь — 7 миллионов.

Напомним, на этой неделе фолловеры дали певице «задание» — написать книгу о себе и своем пути на музыкальный Олимп.

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