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Шоу-бизнес

«Надо бы смазать»: Полякова озадачила «неприличными» телодвижениями в коридоре

19:25 21 марта 2021
Оля Полякова

37-летняя украинская певица Оля Полякова любит шокировать своих поклонников в Сети. Иногда, похоже, артистке самой неведом замысел, с которым она совершает некоторые поступки.

К примеру, на днях Оля опубликовала новое видео в своем TikTok, которым озадачила публику.

Певица появилась в кадре в маленьком черном платье и на каблуках. Продефилировав по коридору, суперблондинка развернулась боком и присела на корточки, широко расставив ноги. После этого мама двоих дочерей начала совершать движения бедрами вперед и назад, которые некоторым фолловерам показались не совсем приличными.

Некоторые из подписчиков даже позволили себе неприличные намеки в адрес украинской знаменитости, а кто-то не выдержал, и указал Оле на ее возраст.

  

Чтобы закрепить впечатление у читателей, Оля сняла еще одно видео, которое выполнено в стиле "романтический стриптиз", чем немало позабавила поклонников. На сей раз положительных комментариев оказалось больше.

В целом можно считать, что Оля Полякова успешно осваивает TikTok — многие поклонники, вероятно, находятся в предвкушении «новых идей» от нее, и количество подписчиков будет неуклонно расти. Хотя на данном этапе певица ограничивается в основном демонстрацией молодым пользователям сети своей шикарной фигуры.

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