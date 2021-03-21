27.61 / 27.76 32.82 / 33.07
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Маленькая фея-модница: Лиза Галкина блистала на подиуме в живописном наряде

23:07 21 марта 2021
Лиза на подиуме

Максим Галкин и его супруга Алла Пугачева охотно показывают поклонникам звездного семейства творческие способности своих детей Лизы и Гарри, которые отлично рисуют, лепят, говорят на иностранных языках и музицируют.

Кроме того, Лиза растет маленькой модницей и охотно участвует в модных показах.

Ведь Алла Пугачева, как известно, очень дружна с модельером Валентином Юдашкиным, и именно он часто просит, чтобы дочь Примадонны приняла участие в модном детском показе. Исполнительница не отказывает своему близкому другу, которого очень сильно уважает.

Вероятно, на одном из таких показов был сделан и снимок, появившийся на днях в одном из фанатских аккаунтов Лизы.

На нем девочка изящно шествует по подиуму в «платье феи» — белом праздничном наряде с белым бантом в волосах. Еще один снимок показывает Лизу в одеждах «во французском стиле» с очаровательным алым беретом, а также подобранными ему в тон шортиками и обувью. Вероятно, модельер попросил девочку изобразить для него галантную пару «дама и мушкетер».

И это ему великолепно удалось благодаря артистизму девочки! Что сразу же отметили читатели блога.

«Елизавета Максимовна — принцесса наших сердец!», «Красотка какая», «Куколка», «Копия Алла», «Настоящее солнышко», «Какая чудесная выходная домашняя отдыхательная лохматость», «Такая хорошая девочка», — пишут они.

Многие из комментаторов не смогли не отметить внешнее сходство Лизы с мамой. Кстати, фолловеры считают, что дочка — копия мамы, а сынок Гарри — папы.

Вероятно, они учитывают внутренний мир детей и их родителей.

Напомним, что Лиза Галкина часто умиляет поклонников ответами на папины вопросы. Кроме того, она всегда выглядит самой счастливой, попадая на собрания «огромной пугачевской бандочки».

42

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Ани Лорак

«Восьмое чудо света»: Ани Лорак с новой прической потрясла поклонников

Алла Пугачева и Максим Галкин

«Нас греет любовь»: Пугачева прилюдно призналась в чувствах к Галкину на глазах у Киркорова

Евгений Кошевой

Олег Винник, прости: Евгений Кошевой устроил «собственный Липсинк баттл», забавно перепев известные хиты

семья пугачевой

«Лиза Галкина самая счастливая»: фото огромной «пугачевской бандочки» попало в сеть

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер