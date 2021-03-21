Маленькая фея-модница: Лиза Галкина блистала на подиуме в живописном наряде

Максим Галкин и его супруга Алла Пугачева охотно показывают поклонникам звездного семейства творческие способности своих детей Лизы и Гарри, которые отлично рисуют, лепят, говорят на иностранных языках и музицируют.

Кроме того, Лиза растет маленькой модницей и охотно участвует в модных показах.

Ведь Алла Пугачева, как известно, очень дружна с модельером Валентином Юдашкиным, и именно он часто просит, чтобы дочь Примадонны приняла участие в модном детском показе. Исполнительница не отказывает своему близкому другу, которого очень сильно уважает.

Вероятно, на одном из таких показов был сделан и снимок, появившийся на днях в одном из фанатских аккаунтов Лизы.

На нем девочка изящно шествует по подиуму в «платье феи» — белом праздничном наряде с белым бантом в волосах. Еще один снимок показывает Лизу в одеждах «во французском стиле» с очаровательным алым беретом, а также подобранными ему в тон шортиками и обувью. Вероятно, модельер попросил девочку изобразить для него галантную пару «дама и мушкетер».

И это ему великолепно удалось благодаря артистизму девочки! Что сразу же отметили читатели блога.

«Елизавета Максимовна — принцесса наших сердец!», «Красотка какая», «Куколка», «Копия Алла», «Настоящее солнышко», «Какая чудесная выходная домашняя отдыхательная лохматость», «Такая хорошая девочка», — пишут они.

Многие из комментаторов не смогли не отметить внешнее сходство Лизы с мамой. Кстати, фолловеры считают, что дочка — копия мамы, а сынок Гарри — папы.

Вероятно, они учитывают внутренний мир детей и их родителей.

Напомним, что Лиза Галкина часто умиляет поклонников ответами на папины вопросы. Кроме того, она всегда выглядит самой счастливой, попадая на собрания «огромной пугачевской бандочки».

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