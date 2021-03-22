Оля Полякова матерно высказалась об Олеге Виннике

После того, как Оля Полякова попала в полуинтимный кадр с кумиром тысяч поклонниц Олегом Винником за «обсуждением проблем авторского права», ей не дают прохода собственные фолловеры. Теперь в Instagram ей приходится делиться с фанами своими впечатлениями о нем.

Так, одна из них поинтересовалась у Поляковой, какой Винник на самом деле — гибкий «флексибл» или у него «широка душа любви».

Не найдя печатных слов для выражения своих эмоций, Оля ответила так, как очевидно, считала в тот момент — «ох*рительный».

Напомним, Оля и Олег после мини-застолья считают себя «братом и сестрой, которых разлучили в детстве». Тем более, что пересекаться им приходится часто в качестве судей шоу «Маска».



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