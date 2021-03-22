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Шоу-бизнес

В дом Джонни Деппа забрался бездомный, который похозяйничал в его баре и принял душ

10:42 22 марта 2021
Джонни Депп

В лос-анджелесский особняк Джонни Деппа проник бездомный, который успел насладиться комфортом в отсутствие актера. Как сообщает издание TMZ, забравшийся в дом мужчина похозяйничал в баре кинозвезды, попробовав дорогие алкогольные напитки, а затем принял душ.

В душе его и повязали полицейские, которых вызвали соседи, заметившие незнакомца. Второй звонок в полицию поступил от охранника Деппа, сообщившего о присутствии в доме чужака.

Стражам порядка пришлось выбить дверь в ванную, чтобы арестовать нарушителя. Из-за сломанной двери бездомному предъявляют обвинения в вандализме.

В январе в особняк Деппа с целью ограбления вламывалась женщина. Однако тогда сработала система безопасности, и непрошеная гостья была арестована.

Между тем Депп возобновил судебную битву с бывшей женой Эмбер Херд. Он обвинил ее во лжи. Эмбер публично обещала, что семь миллионов долларов, полученных ею после судебных разбирательств с экс-супругом, будут переведены на благотворительность. Однако адвокат актера предоставил доказательства того, что Херд оставила практически все деньги себе.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Бил жену: Джонни Депп проиграл в суде дело о клевете.

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