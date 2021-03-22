10-летний сын Вина Дизеля снялся в новом фильме франшизы «Форсаж»

В новом, девятом фильме серии «Форсаж», который выйдет в прокат летом этого года, снялся 10-летний сын исполнителя главной роли Вина Дизеля (настоящее имя актера — Марк Синклер).

Как сообщает издание TMZ, юный Винсент Синклер сыграл персонажа своего отца Доминика Торетто в детстве. Согласно условиям контракта, мальчику платили по 1005 долларов за один съемочный день. Какую сумму он получил в общей сложности — не сообщается.

У 53-летнего актера есть трое детей от мексиканской фотомодели Паломы Хименес. Помимо сына у них подрастают две дочери. Старшей Хании 3 апреля исполнится 13 лет. Младшая Полин (названая так в честь погибшего актера Пола Уокера, партнера Дизеля по ряду фильмов «Форсаж») 16 марта отметила шестилетие.

Фото Instagram

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