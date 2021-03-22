Еле живой Стас Пьеха пожаловался на недомогание

40-летний российский певец Стас Пьеха, который в начале февраля снова стал дядей (сестра Эрика Быстрова родила вторую дочь), потерял сон. Об этом он признался фанам в Instagram-stories, отметив, что не сработал ни один из перепробованных им способов отдохнуть.

«Это какой-то пи*дец, я пытался уснуть, несколько часов возлежания, вне Интернета, в сплошной аскезе, 2 таблетки снотворного принял», — пожаловался он.

Также не помогли ни душ, ни прогулка, ни даже 40-минутная медитация.

«Меня просто покинул сон, окончательно и бесповоротно», — заявляет Стас, отмечая, что не спит уже 40 часов, и его центральная нервная система «сказала», мол, «ты дальше как-то сам».

Впрочем, исполнитель нашел причину своего состояния — гастроли в регионах с большой разницей по времени. Теперь он хочет исключить их из своего графика.

Стас Пьеха является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины, за публичное оправдание российской агрессии на востоке Украины.

Фото Instagram Стаса Пьехи

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