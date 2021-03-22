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Шоу-бизнес

Бывший Ирины Билык позвал ее на тайное свидание

11:29 22 марта 2021
Ирина Билык

Певица Ирина Билык, выпустившая недавно новый клип, отправилась отдыхать в Египет. Там она встретила одного из своих бывших возлюбленных. Но эта встреча, оказалась весьма странной. Ирина вечером прогуливалась по пирсу и встретила мужчину с новой спутницей. Он сделал вид, что не знает Билык, а после прислал неожиданное сообщение.

«Чуть позже получила смс: „Прекрасно выглядишь, встретимся на кофе?“ Девчонки посоветуйте, как бы вы поступили в этой ситуации?», — спросила Ирина у подписчиков.

Они рекомендовали певицы не обращать внимания на бывших, а жить настоящим.

Кстати, в Египте Ирина Билык встретила Эктора Хименеса-Браво. Он поделился фото с певицей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что для Оли Горбачевой и ее дочерей отдых на Бали превратился в кошмар.

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