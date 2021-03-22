Бывший Ирины Билык позвал ее на тайное свидание
Певица Ирина Билык, выпустившая недавно новый клип, отправилась отдыхать в Египет. Там она встретила одного из своих бывших возлюбленных. Но эта встреча, оказалась весьма странной. Ирина вечером прогуливалась по пирсу и встретила мужчину с новой спутницей. Он сделал вид, что не знает Билык, а после прислал неожиданное сообщение.
«Чуть позже получила смс: „Прекрасно выглядишь, встретимся на кофе?“ Девчонки посоветуйте, как бы вы поступили в этой ситуации?», — спросила Ирина у подписчиков.
Они рекомендовали певицы не обращать внимания на бывших, а жить настоящим.
Кстати, в Египте Ирина Билык встретила Эктора Хименеса-Браво. Он поделился фото с певицей.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что для Оли Горбачевой и ее дочерей отдых на Бали превратился в кошмар.85
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter