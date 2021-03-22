Орландо Блум пожаловался на нехватку секса и рассказал о своей самой неприятной привычке

Британский актер Орландо Блум, звезда фильмов «Властелин колец» и «Пираты Карибского моря», откровенно побеседовал с журналистами издания The Guardian в формате «вопрос-ответ».

В частности, отвечая на вопрос, как часто он занимается сексом, актер ответил: «Недостаточно. Но у нас только что родился ребенок».

Невеста Блума, американская певица Кэти Перри, родила дочку Дейзи Дав в августе 2020 года. Для 36-летней Кэти это первенец. У Орландо есть десятилетний сын Флинн от бывшей жены-супермодели Миранды Керр. Недавно Перри засекли с простым золотым кольцом на пальце. Это вызвали слухи о том, что они с Блумом тайно сыграли свадьбу.

Ранее актер говорил, что секс — очень важная часть отношений, так как это «способ показать близость» с человеком. В 2016 году, до встречи с Кэти, Орландо, как он признавался, полгода обходился без секса. Целибат позволял ему устанавливать более глубокие связи с представительницами противоположного пола и открыть в себе женскую сторону своей натуры. Правда, практику целибата Блум все же не считает полезной для здоровья и рекомендовать ее не спешит. «Там, внизу, все же должно что-то двигаться», — сказал он.

Когда актера спросили, кого он считает величайшей любовью своей жизни, Блум сказал: «Мой сын Флинн, и моя дочь Дейзи Дав, и собака по кличке Майти и потом, конечно, моя невеста».

Лучшим поцелуем в своей жизни актер назвал опыт, который он пережил в 17 лет со своей тогдашней девушкой Дебби.

Орландо рассказал также о моменте, когда он едва не умер. В 20 лет он выпал из окна четвертого этажа и сломал себе спину. Врачи говорили, что парень не сможет ходить, но он чудом выздоровел.

Блум раскрыл свою «самую неприятную привычку»: «После перелома позвоночника у меня имеются проблемы с простатой. Поэтому я часто мочусь — иногда на природе».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Орландо Блум убаюкивает новорожденную дочь буддийскими мантрами.

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