Любовь Успенская довела Отара Кушанашвили до истеричного смеха пошлой шуткой

Российская певица Любовь Успенская, принявшая участие в кулинарной передаче «Спасите, я не умею готовить», рассмешила ее ведущего Отара Кушанашвили, пошутив по поводу слова «вставляю».

На видео, которое размещено в сториз в ее Instagram, показано, как Кушанашвили и Успенская готовят, попутно перебрасываясь шутками.

«Вставляю…», — говорит Кушанашвили, добавляя элемент к готовящемуся блюду.

«В этом плане ты у нас профессор, тебя учить не надо», — парирует Успенская, после чего Отар Кушанашвили начинает громко смеяться.

Ранее Кушанашвили рассказал, почему стал считать предателем своего бывшего лучшего друга Леонида Агутина. Оказывается, это произошло из-за того, что певец публично обложил телеведущего матом.

Напомним, что Отар Кушанашвили является фигурантом базы «Миротворец» за антиукраинскую пропаганду в СМИ.

Фото со странички Любви Успенской в социальных сетях.

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