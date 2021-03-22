27.60 / 27.78 32.72 / 33.09
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Любовь Успенская довела Отара Кушанашвили до истеричного смеха пошлой шуткой

12:05 22 марта 2021
Кушанашвили и Успенская

Российская певица Любовь Успенская, принявшая участие в кулинарной передаче «Спасите, я не умею готовить», рассмешила ее ведущего Отара Кушанашвили, пошутив по поводу слова «вставляю».

На видео, которое размещено в сториз в ее Instagram, показано, как Кушанашвили и Успенская готовят, попутно перебрасываясь шутками.

«Вставляю…», — говорит Кушанашвили, добавляя элемент к готовящемуся блюду.

«В этом плане ты у нас профессор, тебя учить не надо», — парирует Успенская, после чего Отар Кушанашвили начинает громко смеяться.

Ранее Кушанашвили рассказал, почему стал считать предателем своего бывшего лучшего друга Леонида Агутина. Оказывается, это произошло из-за того, что певец публично обложил телеведущего матом.

Напомним, что Отар Кушанашвили является фигурантом базы «Миротворец» за антиукраинскую пропаганду в СМИ.

Фото со странички Любви Успенской в социальных сетях.

84

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Ани Лорак

«Восьмое чудо света»: Ани Лорак с новой прической потрясла поклонников

Лиза на подиуме

Маленькая фея-модница: Лиза Галкина блистала на подиуме в живописном наряде

40 святых

Праздник 40 святых: поздравления, открытки, молитвы

Алла Пугачева и Максим Галкин

«Нас греет любовь»: Пугачева прилюдно призналась в чувствах к Галкину на глазах у Киркорова

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер