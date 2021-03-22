Любовь Успенская довела Отара Кушанашвили до истеричного смеха пошлой шуткой
Российская певица Любовь Успенская, принявшая участие в кулинарной передаче «Спасите, я не умею готовить», рассмешила ее ведущего Отара Кушанашвили, пошутив по поводу слова «вставляю».
На видео, которое размещено в сториз в ее Instagram, показано, как Кушанашвили и Успенская готовят, попутно перебрасываясь шутками.
«Вставляю…», — говорит Кушанашвили, добавляя элемент к готовящемуся блюду.
«В этом плане ты у нас профессор, тебя учить не надо», — парирует Успенская, после чего Отар Кушанашвили начинает громко смеяться.
Ранее Кушанашвили рассказал, почему стал считать предателем своего бывшего лучшего друга Леонида Агутина. Оказывается, это произошло из-за того, что певец публично обложил телеведущего матом.
Напомним, что Отар Кушанашвили является фигурантом базы «Миротворец» за антиукраинскую пропаганду в СМИ.
Фото со странички Любви Успенской в социальных сетях.84
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