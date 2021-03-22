Тина Кароль без макияжа провела время со своим «единственным мужчиной»

Певица Тина Кароль показала, как она проводит время со своим сыном. Артистка опубликовала видео в сториз Instagram.

Тина Кароль выложила ролик, в котором показан домашняя обстановка у певицы. Она отдыхает вместе со своим «единственным мужчиной» — 12-летним сыном Вениамином Огиром. Они проводят время за просмотром видео. При этом Тина Кароль предстала на видео без макияжа, что редкость для ее публикаций в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Тина Кароль прильнула к плечу руководителя управления Big Entertainment Shows (телеканал «1+1») Владимира Завадюка. Этот мужественный красавец рассказал также историю знакомства с певицей.

Напомним, Тина Кароль огорчила поклонников, сообщив печальную новость: ее ближайшие концерты отменяются.

Фото из Instagram Тины Кароль

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