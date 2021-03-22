Андрей Данилко нежно отшил приставшую к нему с вопросами Катю Осадчую

Шоумен Андрей Данилко, которого ведущая «Светской жизни» Катя Осадчая поймала с мороженым в руках, всячески избегал ответов на ее вопросы.

На видео, выложенном на страничке программы в YouTube, телеведущая поинтересовалась у Данилко, сколько порций мороженого он съел за вечер. Тот ответил, что «так не кушал», а те, что взял с праздника, собирается упаковать в кулечек. Мол, иногда дома может «убрать пару порций» под сериал.

После этого Катя Осадчая попыталась узнать у шоумена, насколько ему пошел на пользу карантин, во время которого Данилко нашел время на то, чтобы заняться здоровьем.

«Катя, не надо сейчас… Я стесняюсь… Музыка играет, шары эти дурацкие… Куча людей. Я за неделю столько не разговаривал, сколько сегодня. Не мой день», — отбивался шоумен. После этого он поцеловал Осадчую в щеку и ретировался.

Напомним, что Андрей Данилко стал детективом в «Маске» — подробности девятого эфира детектив-шоу читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото — скриншот.

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