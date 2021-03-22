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Шоу-бизнес

Юрий Горбунов обеспокоил подписчиков судьбой своей жены

13:46 22 марта 2021
Юрий Горбунов

Катя Осадчая, которая улетела в Грузию ради съемки сюжетов для «Світського життя», оставила в Украине семью — продюсера Юрия Горбунова и их совместного сына Ивана.

В своем Instagram Горбунов посетовал на тяжелые будни без жены, показав, как он рубит дрова для камина загородного дома.

«Когда-то физический труд сделал из обезьяны человека! Так нужно этот путь эволюции иногда поддерживать», — прокомментировал продюсер фото, сопроводив его хештегом #покинашамамавгрузії.

Фолловеры восприняли пост неоднозначно.

«А что, как мама дома, она дрова рубит?», — поинтересовалась некая Светлана Ботюк.

Сама Катя постит из Грузии позитивные весенние фото.

«Сняли много. Скоро все покажем», — анонсировала она в Instagram.

Юрий Горбунов и Катя Осадчая в начале февраля отпраздновали «льняную» свадьбу — четырехлетие супружеской жизни.

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