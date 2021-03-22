Провалился нос: экс-жена футболиста Аршавина попала в беду

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина, Алиса, предстала на публике с открытым лицом — у женщины практически провалился нос.

Страшные кадры с экс-супругой футболиста размещает «СтарХит» — многодетную женщину сняли для шоу Андрея Малахова.

Издание утверждает, что еще несколько лет назад Алиса Аршавина, воспитывающая троих детей. была цветущей молодой женщиной. Все изменилось после ее развода с футболистом.

«В моей жизни все разломалось в щепки!» — заявила Алиса Аршавина. Она утверждает, что серьезно заболела и что это сказалось на ее внешности.

Напомним, что недавно оперная певица Мария Максакова, которая несколько лет назад переехала из России в Украину, рассказала, как сломала нос, врезавшись в дверь ванной комнаты.

Фото Алисы Аршавиной из социальных сетей.

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