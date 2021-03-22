27.60 / 27.77 32.73 / 33.10
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Провалился нос: экс-жена футболиста Аршавина попала в беду

14:13 22 марта 2021
Алиса Аршавина

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина, Алиса, предстала на публике с открытым лицом — у женщины практически провалился нос.

Страшные кадры с экс-супругой футболиста размещает «СтарХит» — многодетную женщину сняли для шоу Андрея Малахова.

Издание утверждает, что еще несколько лет назад Алиса Аршавина, воспитывающая троих детей. была цветущей молодой женщиной. Все изменилось после ее развода с футболистом.

«В моей жизни все разломалось в щепки!» — заявила Алиса Аршавина. Она утверждает, что серьезно заболела и что это сказалось на ее внешности.

Напомним, что недавно оперная певица Мария Максакова, которая несколько лет назад переехала из России в Украину, рассказала, как сломала нос, врезавшись в дверь ванной комнаты.

Фото Алисы Аршавиной из социальных сетей.

1025

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Евгений Сморигин и Оксана Марченко

«Сначала большие камни уберите»: участник «Дизель шоу» рассказал Оксане Марченко, как подготовиться к причастию

Лиза на подиуме

Маленькая фея-модница: Лиза Галкина блистала на подиуме в живописном наряде

Лиза Галкина

Самая красивая девочка: Лиза Галкина умилила ответами на папины вопросы

Наташа Королева и Сергей Глушко

Сразу вспомнили детство и «желтые тюльпаны»: Наташа Королева в образе Русалки блеснула «ложбинкой греха» перед поклонниками

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер