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«Сначала большие камни уберите»: участник «Дизель шоу» рассказал Оксане Марченко, как подготовиться к причастию

14:19 22 марта 2021
Евгений Сморигин и Оксана Марченко
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Известный украинский актер, участник «Дизель шоу» Евгений Сморигин рассказал, как подготовиться к Таинству причастия. Этой информацией актер поделился в третьей серии авторского фильма Оксаны Марченко «Паломница».

Во время съемок актер рассказал Марченко, как пришел к первому в своей жизни причастию в Свято-Успенской Почаевской лавре. По словам Сморигина, причастию должны предшествовать пост и исповедь — Таинство покаяния, во время которого человек должен «сбросить» с себя бремя грехов.

«Первое причастие. Нас подготовили, сказали, о каких грехах рассказывать — о самых тяжких. Как говорил святой преподобный Серафим Саровский, „сначала большие камни уберите с поля, которые видны, а там уже дальше всматриваешься — еще меньше камушек, еще меньше камушек“. И вот самые большие — эти, о которых ты знаешь, помнишь об этом, жалеешь», — поделился Сморигин.

После первой исповеди батюшка благословил Сморигина причащаться. Актер рассказал, что еще никогда в жизни не испытывал таких удивительных чувств.

«И мы выходим из храма — и тут Господь явил мне первое чудо. Мне стало так хорошо, как никогда не было в жизни. И просто вот так по телу пробегает мелкая дрожь. Я люблю! И люблю весь мир!» — вспомнил Сморигин свои ощущения после причастия.

Напомним, Оксана Марченко поделилась уникальными кадрами своего венчания с Виктором Медведчуком, состоявшегося в Крыму 17 лет назад в Форосской церкви.

Посмотреть вышедшие три серии авторского проекта можно на YouTube-канале Оксаны Марченко.

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