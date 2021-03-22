27.60 / 27.77 32.73 / 33.10
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

«Пытается испортить жизнь»: Мария Максакова показала своего врага

4:21 23 марта 2021
Мария Максакова

Оперная певица Мария Максакова продолжает конфликтовать с бывшим гражданским мужем Владимиром Тюриным из-за квартиры. Артистка опубликовала в своем Instagram фото Екатерины Федоровой, адвоката своего оппонента.

«По многочисленным просьбам зрителей, Екатерина Федорова, самозванка, в суде города Нальчика», — подписала снимок Мария Максакова.

У многих пользователей пост вызвал недоумение, и они спрашивают, кто это такая, на что Максакова ответила: «Прихвостень Тюрина, которая с аннулированной 15.09.2020 доверенностью по сей день является в судах и госорганах, пытаясь испортить мне жизнь».

Ранее сообщалось, что Мария Максакова сломала себе нос накануне выступления — в Баден-Бадене она должна была петь в «Пиковой даме». Случай получился курьезным.

Фото из Instagram Марии Максаковой

642

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Евгений Сморигин и Оксана Марченко

«Сначала большие камни уберите»: участник «Дизель шоу» рассказал Оксане Марченко, как подготовиться к причастию

Никита Добрынин

Никиту Добрынина убрали из российского «Холостяка»

Василий Чеботарь

Украинец Чеботарь одним ударом обездвижил чемпиона мира по кикбоксингу: видео нокаута

Никитюк

Леся Никитюк в Египте озадачила вопросом и длинными ногами

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер