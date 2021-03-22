«Пытается испортить жизнь»: Мария Максакова показала своего врага
Оперная певица Мария Максакова продолжает конфликтовать с бывшим гражданским мужем Владимиром Тюриным из-за квартиры. Артистка опубликовала в своем Instagram фото Екатерины Федоровой, адвоката своего оппонента.
«По многочисленным просьбам зрителей, Екатерина Федорова, самозванка, в суде города Нальчика», — подписала снимок Мария Максакова.
У многих пользователей пост вызвал недоумение, и они спрашивают, кто это такая, на что Максакова ответила: «Прихвостень Тюрина, которая с аннулированной
Ранее сообщалось, что Мария Максакова сломала себе нос накануне выступления — в Баден-Бадене она должна была петь в «Пиковой даме». Случай получился курьезным.
Фото из Instagram Марии Максаковой642
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