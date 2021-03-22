Мать в тяжелом состоянии: победитель шоу «Голос країни» воззвал о помощи
Победитель 10 сезона шоу «Голос країни», подопечный Тины Кароль Роман Сасанчин сообщил о заболевании мамы, Евдокии Петровны.
В своем Instagram он отметил, что мама находится на аппарате искусственного дыхания, а ее лечение чрезвычайно дорого.
Поэтому молодой певец просит о финансовой помощи небезразличных.
Семья Романа живет в селе Садки Залещицкого района Тернопольской области. В 2020 году Евдокия Петровна приезжала в Киев ради знакомства с девушкой сына Иванной. Тогда он уже жил в столице в подаренной ему за победу в шоу квартире и работал кассиром магазина АТБ. Избранница Романа работает вместе с ним.
Фото tsn.ua/321
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