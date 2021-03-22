Все испортил: дочь Лободы распекла Моргенштерна

Евангелина Левандовская, дочь Светланы Лободы, заявила, что видео рэпера Моргенштерна портят сеть TikTok. Ролик с дочкой певица выложила в сториз Instagram.

Левандовская рассуждает, что «TikTok — это могла бы быть самая популярная программа среди малолеток моего возраста». Но, по ее словам, сервис испортили «глупые люди».

Светлана Лобода высказала идею, что соцеть должна развивать, но дочка возразила, что это не обязательно. Она считает, достаточно, чтобы сеть была развлекательной, и в нее было приятно заходить после того, как пришел домой и сделал уроки.

«А тут видишь какого-то Моргенштерна, например, который танцует материться», — возмущается Евангелина.

Напомним, ранее Лобода и Евангелина восхитились Максимом Галкиным.

Фото из Instagram Светланы Лободы

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