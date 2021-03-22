«Какая все-таки помойка ваша программа»: Малахова раскритиковали за шокирующее видео с Аршавиной

Российского телеведущего Андрея Малахова хейтят в сети из-за передачи с бывшей женой футболиста Аршавина. Анонс интервью шоумен опубликовал в своем Twitter.

«Самое откровенное интервью марта: Алиса Аршавина вышла из комы и рассказывает всё про бывшего мужа!» — говорится в сообщении. При этом опубликовано видео, на котором бывшая супруга известного форварда показана с провалившимся носом.

Сегодня в17.15 эксклюзив: самое откровенное интервью марта: Алиса Аршавина вышла из комы и рассказывает всё про бывшего мужа! pic.twitter.com/Nw3jxJ1Cfy — Андрей Малахов (@a_malahov) March 22, 2021

Подписчики резко отреагировали на такой пост и оставили комментарии: «Жажда публики понюхать чужие, грязные трусы поражает. Неужели это кто-то смотрит? Смакует подробности? Всерьез обсуждает?», «Какая всё-таки помойка, ваша программа», «Отвратительная программа, и люди которые в ней участвуют. Готовы за деньги показать всё и даже больше. И при чем тут Аршавин? Карма?«

Ранее сообщалось, что Малахов назвал суммы, которые за участие в его программе получают звезды.

Фото из Instagram Андрея Малахова

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