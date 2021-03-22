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Шоу-бизнес

Мичковской трудно даже улыбнуться: состояние прооперированной жены Дяди Жоры обеспокоило подписчиков

16:24 22 марта 2021
Наталья и Вадим Мичковские

Популярный украинский комик и шоумен Дядя Жора (Вадим Мичковский) показал свою жену Наталью после операции и сообщил, что она уже идет на поправку.

«Бегал по всем этажам больницы за Натальей Мичковской, еле поймал, чтобы сделать селфи. Идём на поправку, здоровья всем!» — написал Дядя Жора.

Жена Дяди Жоры, блогер по вопросам здорового питания Наталья Мичковская накануне введения локдауна в Киеве сделала операцию по удалению миомы.

Женщина рассказала, что сначала очень боялась, но потом настроилась. Приехали в больницу в 7:30 утра и через 2 часа она уже была в операционной. Наталья опубликовала фото ног в компрессионных чулках и оставила геотег на 5 роддом Киева. 

На следующий день жена Дяди Жоры уже показала себя с телефоном у зеркала, но призналась, что сейчас для нее «подняться с кровати это как тренировка в зале». Наталье даже улыбнуться трудно. Бег каждое утро Наталье, по рекомендации врача, придется перенести на лето.

В сети Наталью поддержали и пожелали скорейшего выздоровления.

Напомним, сам Дядя Жора весной 2020 года перенес микроинсульт, о котором узнал случайно, и чудом попал в больницу.

Фото Instagram/ dyadya_jora, Instagram/natali_michkovska

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