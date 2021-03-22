Никиту Добрынина убрали из российского «Холостяка»

Никита Добрынин больше не будет вести скандальное российское шоу «Холостяк», которое после первых выпусков оказалось на грани закрытия из-за хейта. Оказалось, изначально шоу должен был вести Дмитрий Кохно из Беларуси. Но незадолго до премьеры шоу он подхватил коронавирус, создателям проекта пришлось срочно искать замену Дмитрию.

Как пояснили на канале ТНТ, где выходит «Холостяк», во время работы у Добрынина также выявили CОVID-19. Поэтому ему быстро нашли замену. В новых сериях российского шоу будет новый ведущий. Его имя пока не разглашается. Говорят, им может стать Егор Крид, появившийся на вечеринке.

Сам Добрынин эту новость пока не комментирует. Впрочем, он не сразу сообщил и о том, что появится в российском проекте. После волны хейта в сети он попытался оправдаться, назвав шоу не политическим. Сейчас Добрынин поддерживает беременную жену Дашу, которая оказалась в клинике из-за проблем с почками.

Напомним, после выхода первого выпуска с Тимати поднялась волна критики. Появились сообщения о возможном закрытии проекта. Но Тимати передумал.

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